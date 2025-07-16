Muş'ta Bataklığa Saplanan İki Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Muş'ta Bataklığa Saplanan İki Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı
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Muş'un Sütlüce Mahallesi'nde bataklık alana saplanan iki büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Hayvan sahibi, Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak yardım istedi.

MUŞ'ta bataklığa saplanan 2 büyükbaş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Sütlüce Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan kişinin 2 büyükbaşı bataklık alana saplandı. Hayvanlarını kendi çabalarıyla çıkaramayan bu kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, iş makinesiyle bataklıkta mahsur kalan hayvanları yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı. Hayvanlarını teslim alan besici, çalışmalara katılan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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