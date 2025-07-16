Muş'ta Bataklığa Saplanan 2 Büyükbaş İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

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Muş'ta Sütlüce Mahallesi'nde bataklığa saplanan 2 büyükbaş, itfaiye ekiplerinin yaptığı bir saatlik çalışma ile kurtarıldı. Olayın ardından besici, hayvanlarını teslim alarak itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

MUŞ'ta bataklığa saplanan 2 büyükbaş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Sütlüce Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan kişinin 2 büyükbaşı bataklık alana saplandı. Hayvanlarını kendi çabalarıyla çıkaramayan bu kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, iş makinesiyle bataklıkta mahsur kalan hayvanları yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı. Hayvanlarını teslim alan besici, çalışmalara katılan ekiplere teşekkür etti.

Haber: Muhammed Sami MARAL / MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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