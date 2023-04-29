Muş'ta basketbol, voleybol ve badminton müsabakaları başladı

Muş'ta basketbol, voleybol ve badminton müsabakaları düzenlendi.

Muş'ta Basketbol, voleybol ve badminton müsabakaları düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 14-17 yaş arası gençlere yönelik "Arkadaşını Bul, Takımını Kur, Mahalle Ligi Projesi" Muş'ta hayata geçirildi.

Projeye başvuran sporcular Basketbol, badminton ve voleybol branşlarında müsabakalara katıldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Faysal Çavuş, yaptığı açıklamada, müsabakalara 17 mahalleden 119 sporcunun katıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Halit Baysal ise erkek ve kız çocukların spora ilgisini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Baysal, "İlk turnuvamızı badminton müsabakalarıyla başlattık. Badminton müsabakalarına yoğun ilgi vardı. Oluşturulan takımlarla turnuvamıza başladık. Önümüzdeki hafta basketbol ve voleybol turnuvalarıyla projemizi tamamlayacağız." dedi.