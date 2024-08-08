Muş'ta Baraj Gölünde 5 Kişi Boğuldu

(MUŞ) - Muş'ta serinlemek için baraj gölüne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor.

Piknik için Alparslan 1 Baraj Gölü'ne gelen 17-18 yaşları arasında 5 kişi serinlemek için gölü girdi. Gençlerin akıntıya kapıldığını fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, baraj gölünde 3 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 2 kişiyi arama çalışması ise sürüyor.

Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Van'dan su altı kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, "Gençlerden 3'ü boğularak hayatını kaybetti. 2 kişinin de bulunması için çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır ve Van'dan gelen su altı ekipleri olay yerine gidiyor" dedi.