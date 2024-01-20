Muş'ta Bandrolsüz Sigara ve Tütün Operasyonu

Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 383 kilogram kıyılmış tütün, 9 bin 60 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 11 bin sigara filtresi, 4 bin 50 sigara sarma kağıdı, 37 paket bandrolsüz sigara, 1400 dal boş makaron ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.