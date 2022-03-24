Baharı bekleyen köylüler kışı yaşıyor

Muş'ta mart ayında etkili olan yağışlarla evleri, ahırları ve yolları karla kaplanan yüksek rakımlı köylerdeki vatandaşlar, yaşamlarını zorlu şartlarda sürdürüyor.

Her yıl mart ayında hayvanlarını meraya çıkarmaya başlayan, tarlalarını eken köylülerin yaşadığı merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Bilek köyünde, son günlerdeki yağışlarla kar kalınlığı 2 metreyi buldu.

Uzun yıllardan sonra ilk kez mart ayında kar örtüsü nedeniyle günlük yaşamlarını güçlükle sürdüren köylüler, araçların giremediği yolları küreklerle açarak ahırlara ve komşularına ulaşabiliyor.

Erkeklerin, günde iki kez kar örtüsü üzerine serdikleri otlarla hayvanları beslediği köyde, kadınlar da kardan koridorlar arasında ilerleyerek ulaştıkları tandırlarda ekmek pişiriyor, yemek yapıyor.

Kış mevsiminin tüm zorluklarını martta da yaşayan köylüler, en kısa zamanda kar örtüsünün kalkmasıyla günlük yaşantılarına dönmeyi umut ediyor.

"İlk kez bu kadar kar gördük"

Köylülerden Abdullah Karataş, 50 yaşında olmasına rağmen ilk kez köyde mart ayında bu kadar kar gördüğünü söyledi.

Besicilerin bu nedenle mağdur olduğunu ifade eden Karataş, "Geçen yıl mart ayında hayvanları meraya çıkarıyordum. Bu sene ahırda tutmaya devam ediyoruz. Kar üzerinde hayvancılık yapmak çok zor. Bu yıl kış çok uzadı. Evlerimiz kar altında kaldı, iki gün dışarı çıkamadık. Hayvanlarımız aç kaldı. Gidip yemlerini veremedik. Yazın biriktirdiğimiz otlarımız da tükeniyor. Bir an önce karların erimesini ve hayvanlarımızı meralara çıkarmayı bekliyoruz." diye konuştu.

Mehmet Emin Taş ise köyde geçen yıl bu dönemde tarlaların ekildiğini, insanların günlük işlerini yapmaya başladığını belirtti.

Bu sene çok fazla kar yağdığını dile getiren Taş, "Evlerimiz kara gömüldü. Bazı evler kardan görünmüyor. Caminin önündeki karları temizliyoruz. Yaz mevsimini beklerken kış geri geldi. Yazı çok seviyoruz çünkü bütün hayvanlarımızı meraya çıkarıyoruz. Bu sene biraz gecikti ve ekonomik anlamda bizi zorladı." dedi.

Ahırın önündeki karları temizleyen Sabahattin Acar da köye 2 metrenin üzerinde kar yağdığını kaydederek, "Kardan dolayı zor şartlarda yaşıyoruz. Ev ve ahırlarımız kara gömüldü. Küreklerle evlerimizin önünü açıyoruz. Mart ayında hiç bu kadar kar yağmamıştı." dedi.

Tandırda ekmek pişiren Güleser Çiçek de yaşadıkları tüm zorluklara rağmen günlük işleri yapmaya devam ettiklerini söyledi.