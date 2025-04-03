Muş'ta Bahar ile Meyve Fidanları Satışa Çıktı

Muş'ta meyve fidanları satışa çıktı

Muş'ta baharın gelişi fidan satıcılarını sevindirdi

MUŞ - Muş'ta bahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte dikime hazır meyve fidanları satışa çıkarıldı.

Bitlis Caddesi üzerinde satışa sunulan limon, erik, elma, armut, kiraz, dut ve ceviz gibi yaklaşık 30 farklı cinsten fidan, 100 ile 600 TL arasında değişen fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Erzurum'un Hınıs ilçesinden Muş'a fidan almaya geldiğini söyleyen Ahmet Karamanlı, "Baharın gelişi ile birlikte bizlerde fidanlarımızı almaya geldik. Aldığım fidanları özenle dikeceğim, inşallah meyveleri de güzel olur" şeklinde konuştu.

Babası ile fidan almaya gelen Muhammed Furkan Atalay ise "Babamla birlikte buraya fidan almaya geldim. Götürüp dikeceğim. Tüm bakımlarını ben yapacağım. Meyve verince de afiyetle yiyeceğim" ifadelerini kullandı.

Fidan satışı yapan Hasan Çelik de, sezonun başladığını belirterek, vatandaşların özellikle bölgeye uyum sağlayan meyve fidanlarına ilgi gösterdiğini söyledi. Çelik, "Baharın gelmesi ile birlikte İzmir'in Ödemiş ilçesinden fidanlarımızı getirdik. 30 çeşit fidanımızı satışa sunduk. Satışlarımız oldukça iyi. Geçen seneye göre satışlarımız daha iyi durumda. Fiyatlarımız 100 ile 600 TL arasındadır" dedi.