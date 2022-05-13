Muş'ta bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'nci saatte Elazığ'da ameliyat

ELAZIĞ (DHA) - MUŞ'ta bağırsakları dışarıda doğan, mide ve karaciğeri aşağı sarkık olan erkek bebek, doğumun 7'nci saatinde Elazığ'da ameliyat oldu. 25 gün gözetim altında tutulacak bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu tür vakaların 10 binde bir görülebildiğini belirten Opr. Dr. Fikret Ersöz, "Ekibimizle birlikte 2,5 saat süren başarılı ameliyat sonrasında bebeğimizin bağırsaklarını karın içine yerleştirdik" dedi.

Muş'ta yaşayan Barış ve Fatma Eşkin çiftinin ilk çocukları olan erkek bebek, 35'inci haftasında bağırsakları karın dışında, mide ve karaciğeri de aşağı sarkık halde dünyaya geldi. 10 bin doğumda bir görülen ve 'Gastroşizis' adı verilen bu durumla ilgili bebek, Muş'ta tedavi edilemeyince Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi. Doğumun 7'nci saatinde Elazığ'a yetiştirilen bebek, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Bebeğin bağırsakları 2,5 saat süren operasyonun ardından başarıyla karın içerisine yerleştirildi. Sağlık durumu iyi olan bebek, 25 gün boyunca gözetim altında tutulduktan sonra ailesine teslim edilecek.