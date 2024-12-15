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Muş'ta Bağımlılıkla Mücadele İçin 150 Kişilik Gönüllü Ekip Kuruldu

Muş'ta Bağımlılıkla Mücadele İçin 150 Kişilik Gönüllü Ekip Kuruldu
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Muş'ta uyuşturucu, tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla 150 kişilik gönüllü ekip, uzmanlardan eğitim aldı. Ekip, toplumda farkındalık yaratmak ve bağımlı bireylerin tedavi edilmesine yardımcı olmak için sahada çalışmalar gerçekleştirecek.

Muş'ta başta uyuşturucu olmak üzere tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele edecek 150 kişilik gönüllü ekip, uzmanlardan aldıkları eğitimi tamamladı.

Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında "bağımlı olma özgür ol" mottosuyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, aralarında psikolog, sosyolog, sağlıkçı, memur, öğretmen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 150 kişilik gönüllü ekip oluşturuldu.

Toplum Sağlığı Merkezinde uzmanlar tarafından verilen iki günlük eğitime tabi tutulan gönüllü ekip, başta uyuşturucu olmak üzere tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele etmek için sahaya inecek.

Sokakta, kahvehanelerde, okullarda, fabrikalarda, iş yerlerinde, yurtlarda ve köylerde bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık çalışmaları yürütecek ekip, bağımlı bireyleri ilgili birimlere yönlendirerek tedavi edilmelerini sağlayacak.

"Çalışmanın başarılı olacağına yürekte inanıyorum"

Vali Avni Çakır, AA muhabirine, kentte bağımlılıkla mücadelede uygulayıcı bir eğitim programı başlattıklarını söyledi.

Çalışmalara Yeşilay Şubesinin de destek verdiğini belirten Çakır, "Eğitim çalışmalarımız iki gün sürdü. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de başta uyuşturucu madde olmak üzere tüm bağımlılıkla mücadelede etkin bir çalışma yürütüyoruz. Konusunda uzman arkadaşlarımız ekipte yer alıyor." dedi.

Madde bağımlılığında erken tedavinin önemine vurgu yapan Çakır, şunları kaydetti:

"Madde bağımlısı vatandaşlarımız ilgili kurumlara müracaatta biraz çekingen davranıyor. Zaman geçince de tedavi imkanları zorlaşıyor. Amacımız bu konuda devletimizin desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ulaşmak ve onların ilgili kamu kurumlarıyla irtibata geçirmelerini sağlamak. Hedefimiz çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere uyuşturucu batağına saplanmadan, diğer sigara ve alkol gibi bağımlılıklara bulaşmadan ebeveynlerimizi bilinçlendirmek. Bağımlılıkla mücadelede ailelerimizin ve gençlerimizin farkındalığını artırmak istiyoruz. Çalışmanın başarılı olacağına yürekte inanıyorum. Ekibin gönüllü olması bu konudaki en büyük gücümüz."

"Amacımız bu ekiple hayat kurtarmak"

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu ise ekibin oluşturulması için iki aydır yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Amaçlarının hayat kurtarmak olduğunu dile getiren Hacıoğlu, "Bütün Muş halkına ulaşabilmek ve madde bağımlılıkla ilgili halkta farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Saha ekibimizle beraber muhtarlarla iletişim halindeyiz. Diyarbakır'da ve Elazığ'da ilaçlı ve ilaçsız tedavi merkezleriyle iletişim halindeyiz. Madde bağımlısı kişiye ulaşıp, gerekli gördüğümüzde araçlarımızla hastanemize götüreceğiz. Hastanelerimizde bağımlılıkla ilgili odalarımız olacak. Amacımız bu ekiple hayat kurtarmak. Bir kişinin bile hayatını kurtarsak bizim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

"Tam donanımlı bir ekibimiz var"

Ekibin koordinatörü psikolog Ömer Çelik ise madde bağımlılığının yanında sanal ve kumar bağımlılığının da toplumda önemli bir sorun haline geldiğini ifade etti.

Çelik, "Saha ekibine gerekli eğitimler verildi. Tam donanımlı ekibimiz var. Sahada bireylere daha çok fayda vereceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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