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Muş'ta Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri İle Renkli Anlar

Muş'ta Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri İle Renkli Anlar
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Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, çeşitli spor branşlarının tanıtımı ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Yüzlerce katılımcının yer aldığı etkinlikte sporcular ve çocuklar doyasıya eğlendi.

Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca "Avrupa Spor Haftası" kapsamından etkinlik düzenlendi.

Sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla Göletli Park'ta düzenlenen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Kano, tenis, badminton, bisiklet, basketbol, voleybol, dart ve futbol etkinliklerinde çocuk ve sporcular doyasıya eğlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte çocuklara ikramlarda bulunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Taşdemir, gazetecilere, 40 branştan antrenör ve sporcularla etkinlik yaptıklarını söyledi.

Etkinliğin renkli geçtiğini belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"Çocuk ve gençlerimizi spora özendirmek için etkinlik yaptık. Burada birçok branşımızın tanıtımını gerçekleştirdik. Bakanlığımız öncülüğünde 81 ilde etkinlikler düzenledi. Gençlik merkezlerimizde gençlerimize yönelik sanatsal ve kültürel faaliyetler yaptık. Yaklaşık 500 sporcu ve gençlerimizle beraber buradayız. Buna benzer etkinlikleri ayda bir gerçekleştirmekteyiz."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

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