Muş'ta Atatürk Anma Törenleri Coşkuyla Gerçekleştirildi
Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenleri yapıldı. Törenler çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, çeşitli etkinliklerle devam edildi.
Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.
Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.
İstiklal Marşı'nın okunduğu tören Malazgirt Kültür Merkezi'nde devam edildi.
Şiirlerin okunduğu ve Atatürk'ün sevdiği Türkülerin seslendirildiği programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Muhammed Fatih Vural, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Remzi Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mithat Bayırlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Bulanık
Bulanık ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe Gençlik merkezinde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu.
Tiyatro oyunun sahnelendiği, şarkıların seslendirildiği programa, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Amiri Aytaç Tefek, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tuncel, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.