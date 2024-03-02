Muş'ta At Eyeri Tartışması Kanlı Bitti
Muş'un Varto ilçesinde bir kişi, dün atının eyerini çaldığı iddiasıyla tartıştığı çocuğu silahla öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni otopsi için Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muş'un Varto ilçesinde bir kişi, dün atının eyerini çaldığı iddiasıyla tartıştığı çocuğu silahla öldürdü.
Yılanlı köyünde yaşayan 20 yaşındaki R.H, atının eyerini çaldığını iddia ettiği 15 yaşındaki Eyüp Ballı ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine R.H, evden getirdiği silahla ateş ederek Ballı'yı öldürdü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Ballı'nın cansız bedeni, otopsi için Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan R.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı.