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Muş'ta art arda meydana gelen depremler korkuyu tetikledi

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Muş'un Varto ilçesinde gece saatlerinde art arda meydana gelen depremler, büyük depremlerin yıldönümlerine denk gelmesiyle birlikte korkuyu daha da artırdı. Uzmanlar, deprem gerçeğiyle yüzleşilmesi ve depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Öğretim Üyesi Dölek: "Meydana gelen depremlerin büyük depremlerin yıl dönümlerine denk gelmesi bu korkuyu biraz daha tetikledi"

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde gece saatlerinde art arda meydana gelen depremleri değerlendiren Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, "Meydana gelen depremlerin bölgede hafızalarda yerini koruyan büyük depremlerin yıldönümlerine denk gelmesi bu korkuyu biraz daha tetikledi" dedi.

Muş'un Varto ilçesinde art arda meydana gelen depremler ilçede paniğe neden oldu. Bu depremlerin 2 bin 394 kişinin hayatını kaybettiği ve bin 489 kişinin yaralandığı 19 Ağustos 1966 Varto depreminin yıldönümüne denk gelmesi korkuyu daha da artırdı. Uzmanlar, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini ve depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Anadolu'nun genç ve dinamik yapısının levha hareketleriyle sürekli etkileşim halinde olduğundan dolayı bölgede depremlerin kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Dr. Dölek, depremle mücadelede sağlam zeminler üzerinde dayanıklı kentler kurmanın önemine dikkat çekti. Dr. Dölek, "Gece yaşanan depremler Bingöl, Muş ve Varto ilçesinde vatandaşlarımızda tedirginlik oluşturdu. Özelikle meydana gelen depremlerin bölgede hafızalarda yerini koruyan büyük depremlerin yıl dönümlerine denk gelmesi bu korkuyu biraz daha tetikledi. Deprem ülkemizin bir gerçeğidir. Oluşum mekanizması ve doğal bir sürecin sonucunda meydana gelen olaylardır. Bizler neden depremlerin olduğuna hayret edeceğimize depreme dayanıklı binalar inşa etmemiz gerekiyor. Buna bağlı olarak doğru zeminler üzerine doğru binaları inşa edebilirsek eğer deprem bizi bu kadar tedirgin etmeyecekti. Sadece doğal süreci içerisinde gerçekleşen o olaylar yapıları etkilemeyecek ve doğal süreci içerisinde devam edecekti. Burada asıl konuşmamız gerekenler deprem olacak mı sorusundan ziyade depreme dayanıklı kentler etme sürecinde neler yaptığımız olmalıdır" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremin bölgede önemli bir enerji açığa çıkardığını söyleyen Dr. Dölek, "Özellikle 6 Şubat'ta meydana gelen enerji büyük bir enerjidir. Bu enerji ülkemizde farklı fay hatları üzerinde sarsıntıların devam edeceği bir süreçtir. Bunun dışında Anadolu'nun yapısında genç dinamik bir yapıya sahip olması ve bu yapı ile birlikte levhaların hareketi birbirini etkilediği bir konumda bulunması deprem gerçeğini bizden uzaklaştırmayacak. Sadece bu depremler değil başka gelişen olaylar ülkemizde depremleri meydana getirecektir. Arap plakası ile Avrasya plakası Anadolu'yu sıkıştırması devam ettiği sürece ülkemizde depremler kaçınılmaz doğal süreçler olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Varto ilçesinde ilk deprem gece saat 23.14'te 2.6, ikinci deprem saat 00.13'te 3.8, üçüncü deprem ise 00.43'te 2.3 büyüklüğünde peş peşe meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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