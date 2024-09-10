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Muş'ta Arıcılık Yapan Baba ve Kızı Devlet Desteğiyle Üretimlerini Artırıyor

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Muş'ta 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Bağlam, devlet desteğiyle kovan sayısını 1000'e yükseltti. Kızı Eylem Bağlam da babasıyla birlikte arıcılığa başlayarak üretimlerini artırdı. Baba ve kızı, Muş ve Bitlis'in verimli yaylalarında ürettikleri balı Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

Muş'ta 28 yıldır arıcılık yapan ve 4 senedir kızından da destek alan Aydın Bağlam, 10 kovanla başladığı arıcılık serüveninde devlet desteğiyle kovan sayısını 1000'e yükseltti.

Merkeze bağlı Soğucak köyünde yaşayan Aydın Bağlam, 1996'da Tarım ve Orman Bakanlığının ORKÖY Projesi kapsamında 10 kovan alarak arıcılığa başladı.

Arıcılıkta kendini geliştiren ve aldıkları siparişlere yetişmeye çalışan Bağlam, 2013'te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) proje başvurusu yaptı.

Bu sayede yüzde 65 hibe desteğiyle 500 kovan, güneş enerjisi paneli ve bal süzme makinesi alan Bağlam, üretimini artırdı.

Arıcılığa ilgisi olan hemşirelik bölümü mezunu kızı Eylem Bağlam da 2020'de babasıyla arıcılığa başlayarak TKDK'ye proje sundu.

Projelerinin kabul edilmesiyle toplamda 1000 kovana ulaşan baba ve kızı, yaptıkları güç birliğiyle hem Muş'un hem de Bitlis'in verimli yaylalarında ürettikleri balı, sipariş üzerine Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

Aydın Bağlam, AA muhabirine, 28 yıl önce başladığı arıcılık mesleğinde kendini geliştirdiğini ve bir daha bırakamadığını söyledi.

Kentte 2013'te düzenlenen bir toplantı sayesinde TKDK hakkında bilgi sahibi olduğunu anlatan Bağlam, şöyle konuştu:

"O dönemde 500 kovanlık bir proje sundum ve yüzde 65 hibe desteği aldım. İşimi büyütmeye başladım. 2020'de kızım da arıcılığa başladı ve sunduğu projesi kabul edildi. Şu anda Muş'ta 500, Bitlis'te de 500 kovanımız var. Birlikte arıcılık yapıyoruz. Muş'taki işletmemizde 6 tona yakın bal hasadı yaptık. Balımızda katkı maddesi yok. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz."

"Arıcılık, bacasız fabrika demektir"

Devlet desteği olmadan işletmesini bu kadar büyütemeyeceğini vurgulayan Bağlam, "Muş'un florası zengin ve havası temiz. Farklı illerden gelen arıcılar, burada konaklıyorlar. İyi verim alıyorlar. İnsanlarımız da devlet desteklerine başvursunlar ve arıcılık yapsınlar. Arıcılık, bacasız fabrika demektir. Dolayısıyla gelsinler başvursunlar ve kendi işlerinde çalışsınlar. Kızımla arıcılık yapmak ayrı bir mutluluk veriyor. Kızım arıcılığa çok hevesli. Kızımla omuz omuza vererek çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eylem Bağlam ise Muş Alparslan Üniversitesinde hemşirelik bölümünden mezun olduğunu belirtti.

Ailesiyle arıcılık işletmesinde çalıştığını dile getiren Bağlam, şunları kaydetti:

"Babam yıllardır arıcılık yapıyordu. Ben de 2020'de TKDK'den hibe desteği aldım ve aile işletmemizi büyüttük. Doğayla barışık bir insanım ve arıcılık mesleğini çok seviyorum. Babamın arıcılık yapması önümü açtı. Ev hanımlarına da buradan sesleniyorum, aile gelirlerine katkı sağlayabilirler. Atanmayı bekliyorum fakat atandıktan sonra da arıcılıktan kopmayacağım. Babamla sabah erken saatlerde gelip arıların bakımını yapıyoruz ve çıtaları hazırlıyoruz. İlaçlama yapıyoruz. Bal hasadımız bittikten sonra sonbahar hazırlıklarımızı yapacağız. Aileme sağladığım katkıdan dolayı çok mutluyum. Devlet desteği olmasaydı böyle bir işletme kuramazdık."

"11 milyon liraya yakın hibe desteğinde bulunduk"

TKDK Muş İl Koordinatörü Bünyamin Süne de kurum olarak 2012'den bu yana Muş'ta faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

Bugüne kadar 108 arıcılık projesine destek verdiklerini bildiren Süne, "Proje tutarı 17 milyon 503 bin lira. 11 milyon liraya yakın hibe desteğinde bulunduk. Eylem Hanım, 2020'de bizden destek alarak babasının mesleği olan arıcılığa başladı. Babası da 2013'te yine kurumumuz tarafından desteklenmiş. Kendisi örnek bir çiftçi. Birçok arıcıya örnek oldu. Bizden aldıkları destekle arıcılık sektöründe önemli adımlar attı ve işini geliştirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Ekonomi Güncel Bitlis Aydın Tarım Baba

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