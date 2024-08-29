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Muş'ta Arıcılar Bal Hasadına Başladı

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Muş'un zengin floraya sahip yaylalarında konaklayan arıcılar bal hasadına başladı. Bu yıl kent genelinde 65 bin kovandan elde edilecek 600 ton baldan ekonomiye yaklaşık 180 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Muş'un zengin floraya sahip yaylalarında konaklayan arıcılar bal hasadına başladı.

Bu yıl kent genelinde 65 bin kovandan elde edilecek 600 ton baldan ekonomiye yaklaşık 180 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Muş Valisi Avni Çakır da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden hibe desteği alarak arıcılık yapan Bağlam ailesinin bal hasadına katıldı.

Merkeze bağlı Soğucak köyünde yapılan hasat sonrası gazetecilere açıklama yapan Çakır, Muş'un arıcılık potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Arıcılıkta güçlü adımlarla yol aldıklarını ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

"Bölgemiz Türkiye'de en kaliteli çiçek ballarının yetiştiği yerlerin başında geliyor. Kentteki 392 işletme, bal piyasasında da her yıl daha güçlü şekilde söz sahibi olmaya başlıyor. Bu anlamda devlet olarak tüm kuruluşlarımızla vatandaşımızın ve genç kardeşlerimizin yanındayız. Bu anlamda arıcılarımızın bu mutlu gününde onlara destek olmak istedik. Bal hasadına katıldık. Bu işletme aslında bacasız fabrika gibi. Muş'ta sürekli sanayi ya da istihdam deyince aklımıza bacası tüten fabrikalar geliyor. Aslında tarımdaki bu zenginliklerin her biri bacasız fabrika. Muş, Türkiye'de en şanslı illerin başında geliyor. Gençlerimize her türlü desteği sunmaya hazırız."

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise Muş'un florasının diğer illere göre daha zengin olduğunu belirtti.

Kentte arıcılığın yaygın yapıldığını kaydeden Gün, "Muş'ta 392 işletmemizin 65 bin kovanı mevcut. Bu yıl da arıcılarımızla görüştük, güzel bir verim bekliyorlar. Yaklaşık 600 ton bal beklentimiz var. İlimize yaklaşık 180 milyon lira katkı sağlamasını öngörmekteyiz. Hem TKDK hem de bizden destek alan işletmemizin 400 arı kovanı var. Bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Bal hasadına, TKDK İl Koordinatörü Bünyamin Süne ve DSİ Muş Şube Müdürü Servet Fırat da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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