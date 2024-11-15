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Muş'ta Akraba Aileler Arasında Husumet Barışla Sonuçlandı

Muş'ta Akraba Aileler Arasında Husumet Barışla Sonuçlandı
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Muş'un Bulanık ilçesinde, akraba iki aile arasında 4 ay süren husumet düzenlenen bir programla sona erdi. Barışın sağlanması için yetkililer ve bölge liderleri devreye girdi. Programda yapılan konuşmalarda kalıcı barışın önemi vurgulandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 4 ay önce akraba iki aile arasında başlayan husumet barışla sonlandırıldı.

Sultanlı köyünde akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 2 kişinin yaralanması sonucu husumet başladı.

Söz konusu husumetin sonlandırılması için Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz, bölgenin ileri gelenleri girişimde bulundu.

Aile fertlerinin ikna edilmesiyle Sultanlı köyü camisinde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, aile fertleri birbirleriyle kucaklaşarak barıştı.

Programda konuşan Koşansu, husumetin bitirilmesi ve barışa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Barışların kalıcı olmasının önemli olduğunu belirten Koşansu, "Barışlarla acıları hafifletmek, bu acıların gelecekteki nesillere, özellikle olaylarla alakası olmayan gençlerimize, çocuklarımıza miras kalmasını önlemek amacıyla bu programı çok önemsiyorum. Köyümüzün, ilçemizin huzuru, güvenliği, asayişi yönünden bu tarz barışlar çok önemlidir." diye konuştu.

Müftü Gündüz de kardeşler arasında barışın yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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