Muş'ta Ailelerin PKK'ya Karşı Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta Ailelerin PKK'ya Karşı Evlat Nöbeti Devam Ediyor
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Muş'ta çocukları PKK tarafından dağa götürülen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylemlerine devam ederek, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslendi. Aileler, 'Evlat nöbetindeyiz' şeklinde pankartlar taşıyıp, yıllardır süren özlemlerini dile getirdi.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden Dem Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıdı.

Eyleme katılan anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Çocuklarının yolunu gözlediklerini belirten Koçhan, "Yıllardır evlat hasretiyle yaşıyoruz. Oğlum, gelin devletimize teslim olun. Gittiğiniz yol, yol değil. Yeter artık. Anne ve babalar ağlamasın." dedi.

Baba Halit Altun ise yıllardır evlatlarının yolunu gözlediklerini ve onlara kavuşma ümitlerinin arttığını ifade etti.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Altun, "Sesimizi duyuyorsanız dönün artık. Onlardan size fayda gelmez. Size ülkemizin, vatandaşlarımızın faydası dokunur. Yıllardır size kavuşma ümidiyle yaşıyoruz. İnşallah hasretimiz sona erecek, çocuklarımız dönecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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