Muş'ta Aileler PKK Tarafından Kaçırılan Çocukları İçin Eylemde Bulundu

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 10 yıldır oğlu Ersin'den haber alamadığını söyledi.

Oğluna kavuşmak istediğini belirten Koçhan, "Ersin oğlum, dönmek için neyi bekliyorsunuz. Gelin teslim olun. Bu, bizim davamız değil, korkmayın. Sizi korkutuyorlar, gelin teslim olun. Evlat hasretiyle yanıyoruz." dedi.

Oğlu Harun için eyleme katılan Mahmut Yılmaz ise "Bu ülke hepimizin. Bu tarihi süreci çok iyi kullanmamız lazım. Tüm çocuklara sesleniyorum, gelin devletimize teslim olun. Etrafımızı düşman sarmış. Bugün birlik ve beraberlik zamanıdır." diye konuştu.