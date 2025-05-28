Muş'ta Aileler, PKK Tarafından Kaçırılan Çocukları İçin Eylem Düzenledi

Muş'ta Aileler, PKK Tarafından Kaçırılan Çocukları İçin Eylem Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylem yaparak çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor. Aileler, evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekliyor ve barış sürecinden memnuniyet duyuyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, evlatlarına kavuşacakları günü umutla beklediklerini ifade etti.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 9 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Terör örgütü PKK ve DEM Parti'den çocuğunu isteyen Koçhan, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı mutluyuz ve sevinçliyiz. Yeter, anne babaların ağladığı. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin oğlum, gelin teslim olun. Bir an önce silahları bırakmanızı isteriz. Yeter artık kan dökülmesin. Askerimizin, polislerimizin burnu kanamasın, yavrularımızın burnu kanamasın. Gelin teslim olun yavrum."

Oğlu için eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız da "Terörsüz Türkiye süreci oldu, her şey güzel olacak. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu süreci çıkarttı. O da bizi düşündü. Biliyoruz bu barış olacak." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

Görüntü ortaya çıktı! Tıraş olan kardeşinin kafasına böyle sıkmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi

Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampındaki ikonik ana benzetildi
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.