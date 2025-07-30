Muş'ta Aileler, PKK Tarafından Dağa Götürülen Çocukları İçin Eylemde Bulundu

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden Dem Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Aileler "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıdı.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, gazetecilere, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna kavuşmak istediğini belirten Koçhan, "Terörsüz Türkiye sürecini başlatan Cumhurbaşkanı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir an evvel bu sorun çözülsün. Evlatlarımızın evlerine dönmesini dört gözle bekliyoruz. 10 yıldır oğlumla görüşmedim." dedi.

Oğlu için eyleme katılan Ayten Koçhan ise "Bu sürecin başlamasıyla çocuklarımızın eve dönmesini istiyoruz. Evlat hasretiyle yaşıyoruz. Oğlum Ersin, beni duyursan, görüyorsan gel teslim ol. Gelin artık yeter." diye konuştu.