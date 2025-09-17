Haberler

Muş'ta Aileler PKK Tarafından Dağa Götürülen Çocukları İçin Eylemde

Güncelleme:
Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü söyleyen aileler, DEM Parti il başkanlığı binası önünde eylem yaptı. Her hafta düzenlenen eylemde aileler, çocuklarına seslenerek teslim olmalarını talep etti.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden Dem Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıdı.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna kavuşmak istediğini belirten Koçhan, "Oğlumdan hiçbir haber, bilgi yok. Her an bekliyoruz. Oğlum, bizi duyuyorsan çık gel. Seni beklemekten usandık. Gece gündüz gözümüz yollarda." dedi.

Çocuğuna teslim olması çağrısında bulunan Şahinaz Özcan ise "8 yıldır evladımdan hiçbir haber alamadım. Sağ mı ölü mü bilmiyorum. Oğlum, gelin teslim olun. Anne ve babalar acı çekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
