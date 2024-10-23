Muş'ta Aileler, PKK'dan Kurtardıkları Çocukları İçin Eylemde

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yapılan eyleme katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 9 yıl önce oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı anımsatan Koçhan, "Bahçeli ne diyorsa biz onun dediğindeyiz. Onun dediğini yapsınlar. Diyarbakır annelerine de Muş annelerine de destek çıksınlar. Evlat hasretiyle yanıyoruz." dedi.

Koçhan, şunları söyledi:

"Bizim ciğerimiz yanmış, evlatlarımız gitmiş. Silahları bırakırsalar, barış olursa kabul ederiz. Evlatlarımızı getirmezseler biz hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Çocuklarımız dağdan insinler ve silahları bıraksınlar. Yeter analar, babalar ağladı. Ersin, oğlum, dönün, devletinize teslim olun."

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını belirten Şahinaz Özcan da sonuna kadar eyleme devam edeceklerini dile getirdi.

Özcan, "Yeter artık, silahları bırakın. Gelin, devlete teslim olun. Bunlar milletten ne istiyorlar? İnsanlar çocuklarının acısını yaşıyor." diye konuştu.