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Muş'ta Aileler, PKK'dan Çocuklarını Kurtarmak İçin Eylem Yapıyor

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Muş'ta, terör örgütü PKK'nın dağa aldığı çocuklarını kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylem gerçekleştirmeye devam ediyor. Diyarbakır annelerine destek veren aileler, çocuklarına kavuşma ümidiyle mücadelelerini sürdürüyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yapılan eyleme katılan Ayten Koçhan, 9 yıl önce oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Yıllardır oğlundan haber alamadığını belirten Koçhan, "DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan evine dön. Yolunuz yol değil, gelin devletinize sığının. Anneler, babalar olarak bu acıya dayanamıyoruz. Gelin devletinize hizmet edin. Devlete silah sıkarsan sütümü, emeğimi sana helal etmem. Bu bizim davamız değil." diye konuştu.

Oğlundan 11 yıldır haber alamadığını dile getiren Gülbahar Teker ise çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini ifade etti.

Teker, "Çocuklarımızı getirip bize versinler. Lanet olsun onlara, bizden ne istiyorlar? Mal, mülk, para istemiyoruz, çocuklarımızı istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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