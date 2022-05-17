Muş'ta 'Aile Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta "Aile Haftası" kapsamında, ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş için kurum amirleri ve vatandaşlar, Atatürk Bulvarı'nda bir araya geldi.

Ellerinde, "Biz büyük bir aileyiz" yazılı dövizlerleri taşıyan müdürlük personeli, kurum amirleri ve vatandaşlar, valilik önüne kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, yürüşün ardından yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Aile Haftası" kapsamında eş zamanlı olarak 81 ilde etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi.

Müdürlük olarak il protokolü ile birlikte yürüyüş yaptıklarını ifade eden Aksoy, yürüyüşe destek verenlere teşekkür etti.