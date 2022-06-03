Muş'ta "Ah Şu Gençler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Haberler

Muş'ta "Ah Şu Gençler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta "Ah Şu Gençler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Muş'ta "Ah Şu Gençler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Belediye ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle etkinlik düzenlendi.
Kültür Merkezindeki etkinlikte Turgut Özakman'ın yazdığı Mustafa Tuncer'in yönettiği "Ah Şu Gençler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Tiyatro oyununda öğretmenlere, velilere ve gençlere göndermeler yapılırken izleyiciler keyifli anlar yaşadı.
AA / Sabri Yıldırım - Güncel