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Muş'ta Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Yapıldı

Muş'ta Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Yapıldı
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Muş'ta gerçekleştirilen 'İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmanın ve hasarları en aza indirmenin önemi vurgulandı. Muş Valisi Avni Çakır, afet öncesi eylemleri ve risk azaltma çalışmalarını gündeme getirdi.

Muş'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı" düzenlendi.

Toplantının ardından açıklama yapan Muş Valisi Avni Çakır, toplumun afetler karşısında dirençli olmasını sağlamayı ve afet sonrası ortaya çıkabilecek hasarları en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Afet öncesi eylemleri, risk azaltma ve hazırlıklı olma aşamalarını ön plana çıkarmanın ve uygulamaya geçirmenin önem arz ettiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Ülkemiz coğrafi konumu, toplumsal ve ekonomik yapısı, yerleşimlerin bulunduğu tehlikeli zemin koşulları, yapı stokunun durumu ve geçmişten günümüze yaşanan afet kayıpları dikkate alındığında, yakın gelecekte yaşanması muhtemel afet olayları karşısında yüksek düzeyde afet risklerine sahiptir. Afet yönetiminde afet öncesi, sırası ve sonrasını tarif eden her bir aşama için rolleri, sorumlulukları ve hedefleri tanımlayan planların geliştirilmesi eş düzeyde öneme sahip olsa da afet öncesine yapılan yatırımların sonucunda afet sırası ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanan eylemlere daha az yük düşmesi beklenmektedir. 'Afet Risklerini Azaltma Planı' afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan gerçekleştirilmesi gerekenleri bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olarak karşımıza çıkmaktadır."

İRAP planının ilk olarak 3 Eylül 2021'de onaylanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Çakır, "İlk planda 2 amaç, 16 hedef ve 145 eylem bulunmaktaydı. Eylemlerin güncelleme çalışmaları kapsamında 21 Şubat 2024'te İl AFAD Merkezinde İRAP toplantısı gerçekleştirilmiştir. İRAP son haline getirildikten sonra, 2 amaç, 11 hedef ve 57 eylem olarak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir." dedi.

Açıklamada, Vali Yardımcısı Cihat Abukan ve İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Ahmet Daşdemir de hazır bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

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