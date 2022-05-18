Muş'ta açılan bendir kursu ilgi görüyor - Haberler

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Muş'ta açılan bendir kursu ilgi görüyor

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta açılan bendir kursu ilgi görüyor

Muş Alparslan Üniversitesinde öğrenci ve personele yönelik bendir kursu açıldı.

Muş Alparslan Üniversitesinde öğrenci ve personele yönelik bendir kursu açıldı.

Üniversitenin İslami İlimler Fakültesi'nde ücretsiz verilen kursa, öğrenciler ilgi gösterdi.

İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Zeynep Türkoğlu, gazetecilere, öğrencilere ritim eğitimi verdiklerini söyledi.

Ritimlerin yanı sıra şarkı, türkü ve ilahiler icra ettiklerini belirten Türkoğlu, "Şu anda yaklaşık 40 öğrencimiz kursa katılıyor. Kursumuz ücretsiz olarak hafta içi ve hafta sonu ders saatleri dışında devam ediyor." dedi.

Uzun süredir def çaldığını ifade eden Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Rukiye Satılmış ise "Kursa katılarak kendimi geliştirmeye karar verdim. Ortam çok güzel, kısa sürede tüm eserleri çalmayı öğrenmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Öğretim Görevlisi, Muş, Güncel, Haberler

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