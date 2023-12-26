Üye Girişi
Haberler

Muş'ta aç kalan yaban domuzu kent merkezine indi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Muş'un kırsal kesiminde yiyecek bulamayan yaban domuzu, Karşıyaka Mahallesi'nde görüntülendi. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Muş'ta, açlıkla mücadele eden domuz, cadde ve sokaklarda dolaştıktan sonra kayboldu.

MUŞ'ta kırsalda yiyecek bulamayan yaban domuzu kent merkezine indi. Karşıyaka Mahallesi'nde yiyecek arayan yaban domuzu, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kırsal kesimde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Muş'ta, aç kalan yaban domuzu merkez Karşıyaka Mahallesi'ne kadar geldi. Karşıyaka Mahallesi'nde yiyecek arayan yaban domuzunun cadde ve sokaklarda dolaşması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sürücünün kendisini izlediğini gören yaban domuzu bir süre dolaştıktan sonra kayboldu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karşıyaka Muş Hayvanlar Doğa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title