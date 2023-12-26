Muş'ta aç kalan yaban domuzu kent merkezine indi

MUŞ'ta kırsalda yiyecek bulamayan yaban domuzu kent merkezine indi. Karşıyaka Mahallesi'nde yiyecek arayan yaban domuzu, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kırsal kesimde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Muş'ta, aç kalan yaban domuzu merkez Karşıyaka Mahallesi'ne kadar geldi. Karşıyaka Mahallesi'nde yiyecek arayan yaban domuzunun cadde ve sokaklarda dolaşması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sürücünün kendisini izlediğini gören yaban domuzu bir süre dolaştıktan sonra kayboldu. (DHA)