Muş'ta 92 yaşındaki adam eşini av tüfeğiyle öldürdü - Haberler

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Muş'ta 92 yaşındaki adam eşini av tüfeğiyle öldürdü

AA - İbrahim Yaldız - Güncel
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Muş'ta 92 yaşındaki adam eşini av tüfeğiyle öldürdü

Muş'ta yaşayan 92 yaşındaki Kazım Güngör, tartıştığı 72 yaşındaki eşi Hasbike Güngör'ü av tüfeğiyle öldürdü.

Muş'ta yaşayan 92 yaşındaki Kazım Güngör, tartıştığı 72 yaşındaki eşi Hasbike Güngör'ü av tüfeğiyle öldürdü.

Merkeze bağlı Saray Mahallesi'nde oturan Göngör, sabah saatlerinde tartıştığı eşine av tüfeğiyle ateş etti.

Komşuların 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hasbike Güngör'ün cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazım Güngör ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Saray Muş Güncel Haberler

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