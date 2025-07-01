Muş'ta 9 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Muş'ta Eski Erzurum Caddesi'nde bulunan 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak çatıda hasar oluştu.
Muş'ta 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Eski Erzurum Caddesi'ndeki binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, zabıta, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatı katında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel