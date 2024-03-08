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Muş Aile ve Soysal Hizmetler Müdürlüğü'nden 8 Mart etkinliği

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Muş Aile ve Soysal Hizmetler Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Muş Valisi Avni Çakır, Türk kadının güçlendiğini vurgulayarak, güçlü kadının güçlü gelecek demek olduğunu belirtti. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise kadınlara yönelik desteklerin artarak devam ettiğini söyledi. Etkinlikte Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri şarkılar seslendirdi.

Muş Aile ve Soysal Hizmetler Müdürlüğü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle etkinlik gerçekleştirildi.

Muş-Bursa Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Türk kadının her geçen gün güçlendiğini söyledi.

Güçlü kadının güçlü gelecek anlamına geldiğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Kadınların her alanda görev almasıyla geleceğimiz daha gücü olacak. Mutlu kadın, mutlu bir aile, mutlu bir toplum ve gelecek demektir. Hepimizi bir kadın dünyaya getirdi, hepimizi yetiştiren bir kadın oldu. Başımız her sıkıştığında babamızdan önce annemize konuyu izah ediyoruz. Dolaysıyla hayatımızın bu günlere gelmemize kadınlarımıza borçluyuz."

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da kadınların önemine dikkati çekerek, "Peygamber Efendimiz, 'Cennet kadınların ayakları altındadır. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti diye aldınız.' diye buyurmuştur. Kadın biz erkeklere, narin, hassas, kırılgan bir mücevher gibi emanet edilmiştir. Kentimizde kadınlara yönelik desteklerimiz artarak devam ediyor." dedi.

Daha sonra Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, sahne alarak şarkılar seslendirdi.

Etkinliğe, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, vali yardımcıları, kurum amirleri ve çok sayıda davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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