Muş'ta 7 Katlı Apartmanda Yangın: 11 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Muş'ta bir apartmanın 6. katında çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından 5 kişi kurtarılırken, 6 kişi dumandan etkilendi. Yangında 3 daire zarar gördü ve yangının nedeni araştırılıyor.

MUŞ'ta 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, dumandan etkilenen 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Söndürülen yangında 3 daire zarar gördü.

Saray Mahallesi'ndeki Bostankent Sitesi'nde, 7 katlı binanın 6'ncı katında yangın çıktı. Sitede oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, zabıta, Muş Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA sevk edildi. Alevler kısa sürede daireyi sararken, üst katta mahsur kalan 5 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü.

3 dairenin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
