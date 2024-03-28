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Muş'ta 60. Kütüphane Haftası Kutlandı

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Muş'ta "60. Kütüphane Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.

Muş Halk Kütüphanesi konferans salonundaki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, kütüphanelerin bir toplumun aynası olduğunu söyledi.

"Bu konuda sahip olduğunuz kabiliyetler, imkanlar, mekanlar, sizin bilgiye, gelişmeye ve tarihe verdiği önemini gösteriyor." diyen Çakır, şunları kaydetti:

"Kütüphaneler hem o toplumun geçmişteki birikimini muhafaza ediyor hem de aynı zamanda kültürel değerleri muhafaza ediyor. Bu anlamda ülkemizde de kütüphane kültürü son yıllarda çok ciddi anlamda gelişti."

Belediye Başkanı Feyat Asya ise "İlk emri, 'oku' olan bir dinin mensubu olarak okumanın ve kütüphanenin önemini çok iyi biliyoruz ama en az okuyan bir toplum olmanın da üzüntüsünü yaşıyoruz. 60. Kütüphane Haftası'nın ilimize, hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından en çok kitap okuyan öğrencilere hediyeler verildi.

Programa, Muş Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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