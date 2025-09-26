Muş'ta 500 Yataklı Depreme Dayanıklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Muş'ta 115 dönüm alanda yapımı devam eden 500 yataklı hastane inşaatında 454 "sismik izolatör" kullanıldı.

Sağlık Bakanlığınca Muş-Bitlis kara yolundaki 115 dönüm alanda 2022'de temeli atılan hastane inşaatında çalışmaların yüzde 75'i tamamlandı.

İnşaatında 400 kişinin çalıştığı 500 yataklı hastane, 129 poliklinik, 90 yoğun bakım ve 21 ameliyathaneyle Muş'un yanı sıra çevre illerdeki hastalara da sağlık hizmeti sunacak.

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alması nedeniyle hastanede, afet riskinin en az seviyeye indirilmesini sağlayacak 454 "sismik izolatör" kullanıldı.

Gelecek yıl hizmete açılması planlanan hastane inşaatını gezen ve Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür'den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Avni Çakır, AA muhabirine, hastanenin depreme karşı dayanıklı şekilde inşa edildiğini söyledi.

"6 Şubat depremleri göz önüne alındı"

Hizmete açılmasıyla bölgede sağlık alanında önemli bir ihtiyacın giderileceğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"500 yataklı hastanemizin alanı 115 bin 800 metrekare. Hastane inşaatının kapalı alanı da 142 bin 500 metrekare. Hastanemiz yapılırken özellikle 6 Şubat depremleri göz önüne alındı. Binamızda 454 deprem izolatörü zemin katlarına yerleştirildi. Depremlere karşı dayanıklı yapılıyor. Hastane tamamlandığında, 129 poliklinik, 90 yoğun bakım ve 21 ameliyathaneyle vatandaşlarımıza hizmet verecek. Hastanemiz, Sungur beldemizin karşısında ve şehir merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede. Ulaşımı son derece kolay. Bu hastane planlanırken sadece Muş değil ilçeler ve komşu iller de düşünüldü. 4 ilçemizin yolu hastanenin önünden geçiyor. Komşu illerimizin ulaşımı da bu hastanemizin önündeki ana yoldan gerçekleşiyor."

"Devreye girmesini dört gözle bekliyoruz"

Hastane inşaatında yoğun bir ilerleme olduğunu ifade eden Çakır, "Hastanemiz fiziki olarak yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaştı. Bir aksilik olmazsa 2026 yılı sonunda vatandaşlarımıza hizmet verecek hale gelecek. 400 işçi, inşaatın tamamlanması noktasında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu aşamada bir eksiklik gözükmüyor." dedi.

İnşaatının tamamlanması için sürekli denetim ve incelemelerde bulunduklarını dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza çok daha iyi şartlarda sağlık hizmeti sunmak için hastanenin devreye girmesini dört gözle bekliyoruz. Kazasız belasız inşaatımız devam etsin. İnşallah önümüzdeki yıl beklediğimiz gibi vatandaşlarımızın hizmetine girsin diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."