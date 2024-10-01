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Muş'ta 4 Milyon Sazan Yavrusu Su Kaynaklarına Salındı

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Muş'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 'İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında göl, baraj ve göletlere 4 milyonu aşkın sazan balığı yavrusu saldı. Proje, balık popülasyonunu koruma ve amatör balıkçılığın desteklenmesi amacı taşıyor.

Muş'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince göl, baraj ve göletlere 4 milyonu aşkın sazan balığı yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında kentteki su kaynaklarında çalışma yürütüldü.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinden getirilen 4 milyonu aşkın sazan balığı yavrusu kentteki göl, baraj ve göletlere bırakıldı.

Alparslan-2 Barajı'nda yürütülen çalışmaya katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, Elazığ'da yetiştirilen yavru balıkları Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajları, Hamurpet Gölü ve diğer su kaynaklarına saldıklarını söyledi.

Balık popülasyonunun korunması açısından projenin önemine dikkati çeken Gün, şunları kaydetti:

"Amatör balıkçılık için bu proje her yıl uygulanmaktadır. Geçen yıl 3 milyon 500 binin üzerinde sazan balığı yavrusunu su kaynaklarına bıraktık. Bu yıl da 4 milyonun üzerinde yavru bırakıldı. Bu da Muş'umuzun ekonomisine, balıkçılıkla uğraşanlara kazanç sağlayacaktır. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum."

Gün, "Jandarma ekiplerimiz av yasağının olduğu dönemlerde kaçak avcılığı önlemek için barajlarda ve su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde görev yapıyor." dedi.

Balıklandırma çalışmasına, Muş İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görevlileri de katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

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