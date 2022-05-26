Muş'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılanması sürdü - Haberler

Muş'ta iki aile arasında mera meselesinden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı davanın duruşması Kayseri'de görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık T.A. ve bazı sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar O.A, E.A, A.A, Ş.A, K.A. ve S.A. ile tutuksuz yargılanan S.G, Y.G. ve H.G. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, gelen raporu okuyarak, dosyaya ekledi.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek, sanıkların "kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluklarının devamını istedi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ederek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Olay yerinde keşif yapılması talebini yineleyen sanık avukatları da esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak üzere süre talebinde bulundu ve müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Avukatların olay yerinde keşif yapılması talebini reddeden mahkeme heyeti, 7 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Muş merkeze bağlı Aşağıyongalı köyünde, 3 Temmuz 2017'de, iki aile arasında mera yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, aynı aileden Yücel, Fevzi ve Nevzat G. ile Sadık A. hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklanmıştı.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 8 Temmuz 2020'de karara bağlanan davada, tutuklu sanıklardan A.A, K.A, S.A, Ş.A, O.A ve E.A'ya "kasten öldürme" suçundan 3'er kez müebbet, 3'er kez de "öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapis cezası verilmişti.

T.A. "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 3 kez 15 yıl hapis, tutuksuz sanıklar ise "kasten yaralama" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Taraf avukatlarının itirazı üzerine, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin, olay yerinde keşif yapılmaması ve eksik adli tıp raporu nedeniyle bozma ilamının ardından, dava 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı.