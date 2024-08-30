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Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni Düzenlendi

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Muş'un Bulanık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve konuşmalar yapıldı. Törene çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kübra Kistik, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cem Tağma, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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