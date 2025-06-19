Muş'ta 29 Kadın Okuma Yazma Kursunu Tamladı

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Muş'un Bulanık ilçesinde Aile Destek Merkezinde açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 29 kadın, mezuniyet sevinci yaşadı. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, kadınların azminden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakamlık bünyesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan okuma yazma kursuna katılan 29 kadın, mezuniyet sevinci yaşadı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla açılan okuma yazma kursuna katılan 29 kadın, okuma yazma öğrendi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve eşi Yağmur Koşansu, ADEM konferans salonunda düzenlenen etkinlikte kadınların mezuniyet sevincine ortak oldu.

Koşansu, kadınların azmi ve kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hayatın her anında öğrenmek mümkün. Sizler bugün bunun en güzel örneklerinden birini sergiliyorsunuz. Bu cesaretiniz ve azminiz için hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kursiyerlerden Münevver Mavin ise okuma yazma öğrendikten sonra şiir yazmaya başladığını belirtti.

Okuma yazma kursunun açılmasına katkı sunanlara teşekkür eden Mavin, "Kaymakamımız Ömer Övünç Koşansu'ya teşekkür ediyorum. Şu anda okuma yazmayı çok iyi biliyorum. Şiir yazabiliyorum. Çocuklarıma ödevlerinde yardımcı oluyorum." dedi.

Mezuniyet pastasının kesmesiyle sona eren programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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