Muş'ta 250 Bin Çiçek Fidesi Park ve Refüjlere Ekilecek

Muş'ta serada yetiştirilen 250 bin çiçek fidesi, park ve refüjlere ekilecek.

Muş Belediyesi tarafından 1530 metrekare alanda kurulan serada toprakla buluşturulan çiçek tohumları filizlendi.

Farklı türden 250 bin çiçek, havanın ısınmasıyla park ve refüjlerde edilecek.

Belediye Başkanı Feyat Asya, şehri çiçek ve güllerle donatacaklarını söyledi.

Serada ilk kez çiçek ekimine başladıklarını anlatan Asya, "İlkbahara kadar çeşitli türlerden 10 binlerce çiçek, gül ve bitkilerimizi şehrimizin farklı yerlerine ekeceğiz. Şehri adeta güllerle ve çiçeklerle donatacağız. Daha önce firmalardan temin ediyorduk. Bu da ciddi bir maliyet ortaya çıkıyordu. Şimdi kendi imkanlarımızla üretiyoruz. Ekiplerimiz sezon boyunca ekim yapacak. Kentimizi çiçeklerle bezeli bir şehre dönüştürmek için yoğun çalışma yapıyoruz." diye konuştu.