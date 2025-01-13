Muş'ta 2024 yılı tarım ve hayvancılık verileri açıklandı

MUŞ - Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ilk olarak, 2024 yılında uygulanan tarım politikaları ve tarımsal üretimle ilgili yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı.

Kurum toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, 2024 yılının hem kendileri açısından, hem de üreticiler açısından bereketli ve başarılı geçtiğini söyledi.

Muş'un hem hayvancılık hem de bitkisel kapasitesi yüksek illerden biri olduğunu dile getiren Müdür Gün, kentin 357 bin hektarlık tarıma elverişi arazi bulunduğunu söyledi. 357 bin hektarlık arazinin 162 bin hektarının sulanabilir durumda olduğunu dile getiren Gün, "Son sulama ihalesiyle, kapalı tarımsal sulama ihalesiyle inşallah bu da 78 bin hektarlık alan da sulanabilir hale gelecektir. Bunun yanında da 408 bin hektar üzerinde hem çayır, hem de mera alanlarımız ve yayla alanlarımız bulunmaktadır. Bu da ilimizin yüzde 48 gibi bir kısmını oluşturmaktadır. Bu kısımda da özellikle de bizim açımızdan da hayvancılık da çok önemli" dedi.

Muş'taki hayvan varlığına da dikkat çeken Mehmet Gün, büyük ve küçükbaş hayvan varlığının yanı sıra arıcılık ve balıkçılığın da arttığını kaydetti. Gün sözlerini şöyle sürdürdü, "Şu an 2023 verilerine göre 235 bin büyükbaş, 1 milyon 50 bin küçükbaş mevcudumuz bulunmakta. Onun yanında da özellikle de son zamanlarda öne çıkan arıcılık konusunda da çok iyiyiz. Bu arıcılıkta da 64 bin kovana sahibiz. Gezicilerle beraber özellikle ilkbaharda da bu mevcudumuz da 2 katına artmaktadır. Bu da çayır meralarımızın florasının hem güçlü hem de kaliteli olmasından dolayıdır. Özellikle bizim kendimize ait hem Murat Nehri, hem Karasu, bunun yanında da Alparslan 1 ve Alparslan 2 barajlarımızın olması, bunun yanında da doğal ve yapay göletlerimizin olmasından dolayı balıkçılık da gelişmeye başlıyor. Geçen sene de biz 4 milyon üzerinde yavru sazan balığı bu barajlarımıza ve göletlerimize bıraktık."

Gün, 2024 yılının hem kendileri açısından hem de üreticiler açısından çok bereketli ve başarılı geçtiğinin altını çizerek, "Bizler özellikle hem Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün tarım arazilerinin, etkinleştirilmesi projesi kapsamında bize verdikleri projeler, DAP İdaresi'nin verdiği projeler, bunun yanında da İl Özel İdaremizden aldığımız projeler, yüzde 50 ile yüzde 75 hibeli olarak çiftçilerimize bunlar kazandırıldı. Bu projelerimize baktığımızda da 2024 yılı bereketli ve başarılı bir şekilde geçti. Bu projelerimizin yüzde 100'ü bitti."

Yeni destekleme modelinde Muş'un iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Müdür Gün, "Bizim açımızdan, bakanlığımız açısından çok önemli olan, planlı üretme ve yeni destekleme modeline geçtik. Bunlar da üreticilerimiz açısından da çok değerli ve yeni yol haritamızı da belirleyen konulardır. Bundan sonra inşallah nicelikten çok niteliğine bakıyoruz. Verimin arttırılması, suyu merkeze alan bir politikayla bunu geliştireceğiz inşallah. Planlı üretim içerisinde Muş'umuz iyi bir yerdedir. Bu 13+1 ürün içerisinde Muş'umuz özellikle bütün ürünleri yer almaktadır. Bu planlı üretimde ise desteklemeler de farklıdır. Bu desteklemelerimiz hem temel destek hem planlı üretim desteği, bunlar da ürünü geliştirme destekleridir. Bu konuda özellikle Muş ilimiz hem süt havzası hem de besi havzası içerisinde yer alması. Süt havzası ilk 10 il içerisindedir. Bunun olmasından dolayı da biz de az önce bahsettiğim yem bitkileri kaynağı konusunda da iyi seviyedeyiz. Bu da yüzde 50'lik bir katkı sağlayacaktır. Bu hem süt havzası hem de besi havzasında olmamızdan dolayı çiftçilerimiz burada herhangi bir işletmenin yapılması ve bu konudaki destekleri bizim ilimize yüzde 100 bu destekler sağlanacaktır. Hayvancılık desteklemelerinde, yeni destekleme modelinden bundan sonra ne üretiyorsak önceden bunları biliyoruz, ne kadar destek alacağımızı, ne yapacağımızı inşallah bu yeni destekleme modeliyle ortaya çıktı. Şu anda hayvancılıkta bizim için de çok önemli olan kuzu, oğlak, buzağı, malaklara destek verilecek" diye konuştu.

"Bunun içerisinde bizim için de çok önem verdiğimiz, biz şu anda Türkiye ortalamasına baktığımızda çiftçi yaşı 58 ortalama olarak gördüğümüz bunun düşmesidir" diyen Gün, özellikle genç çiftçilerin ve kadınların burada rol alması için pozitif ayrımcılık olduğunu söyledi. Genç çiftçilere ve kadınlara sunulacak desteklerin daha yüksek olduğunu kaydederek, "Bu da 2024 yılı içerisinde de iyi bir şekilde bunlarla biz bunun anlatımını da yaptık ve bunlarla da desteklerimiz devam ediyor. Biz 2024'e baktığımızda özellikle Muş için yüzde 100 bir şekilde geliştirdiğimiz projelerimiz bize ve çiftçilerimize yüzde 100 bir değer kazandırdı. Bu şevkle de 2025 için de az önce ifade ettiğim hem bakanlığımızın, hem de yerelde DAP İdaresi'nin hem de özellikle de İl Özel İdaresi'yle bunları yine de projelerimizi geliştirip, bu konuda projelerimiz şu anda kabul edilmiş bulunmaktadır. Özellikle bu projelerimiz yerelde az önce ifade ettiğim gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik projelerimiz olup inşallah bunlar da hem buradaki üreticilerimize, hem bitkisel hem de hayvansal konusunda üretim yapan üreticilerimize bir katkı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.