Muş'ta 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Muş'un Bulanık ilçesinde, 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Hükümlü hakkında adli işlem başlatıldı.
Muş'un Bulanık ilçesinde hakkında 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bulanık Erentepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda hakkında 20 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve farklı dosyalardan aranan S.G, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.
Hükümlü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel