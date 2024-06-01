Muş'ta 2 yaşındaki çocuk apartmandan düşerek hayatını kaybetti
Muş'ta, apartmanın yedinci katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Muş'ta, apartmanın yedinci katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Sütlüce Mahallesi'nde 2 yaşındaki A.S, apartmanın yedinci katındaki dairenin balkonundan düştü.
Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun düşmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.