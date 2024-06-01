Muş'ta 2 yaşındaki bebek balkondan düşerek hayatını kaybetti

MUŞ'ta, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen A.S. (2) hayatını kaybetti. Bebeğin düşmesi ve yaşanan korkulu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sütlüce Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan A.S., dengesini kaybedip asfalt zemine düştü. Çığlıkları duyup balkona koşan aile bireyleri ile komşuları bebeği yerde yatarken gördü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bu arada A.S.'nin apartmandan düşme anı saniye saniye çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.