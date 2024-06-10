Muş'ta 2 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Muş'ta gerçekleştirilen operasyonda durdurulan araçlarda 2 kilo 902 gram sentetik uyuşturucu bulundu. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muş'ta durdurulan araçta 2 kilo 902 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda 9 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda takibe alınan 2 araç ekiplerce durduruldu.
Narkotik madde arama köpeği "Thor" ile yapılan aramada, araçlardan birinde 2 kilo 902 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.