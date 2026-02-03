Haberler

Muş'ta iki firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Muş'ta, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından ceza almıştı.

Valilikten yapılan aramaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay ile "hırsızlık" suçundan 9 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
