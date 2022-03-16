Muş'ta 192 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Muş'ta 192 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Muş'ta 192 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 192 köy yolu ulaşıma kapandı.

MUŞ (İHA) - Muş'ta günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 192 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor. İl özel idaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 192 köy yolunda çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 40, Varto'da 56, Bulanık'ta 30, Malazgirt'te 55, Korkut'ta 10 ve Hasköy'de 1 köy yolu olmak üzere toplam 192 yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşıma kapandığını ifade etti. Dünden bugüne 109 köy yolunu ulaşıma açtıklarını kaydeden Yentür, kapalı yolların en kısa süreden yeniden ulaşıma açılacağını belirtti.

(Uğur Ulu-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

kar, Muş, Güncel, Haberler

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