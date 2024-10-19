Muş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Öğretmen Ferdi Baykara günün anlamını vurguladığı bir konuşma yaptı.
Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Öğretmen Ferdi Baykara, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Fotoğraf çekimiyle tamamlanan programa, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, kurum amirleri, sivil toplum örgütleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.