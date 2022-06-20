Muş'ta 118 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

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Muş'ta 118 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA - İbrahim Yaldız - Güncel
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Muş'ta 118 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Muş'ta 118 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, "torbacı" diye tabir edilen 8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Muş'ta 118 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, "torbacı" diye tabir edilen 8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halit Bozkurt, sabah erken saatlerde 118 polisin katılımıyla düzenlenen operasyon öncesinde ekipleri bilgilendirdi.

Daha sonra belirlenen 8 adrese hareket eden polisler, K.D, R.B, Z.Ç, E.B, Ö,T, M.D, B.C.K ve T.Ö'yü gözaltına aldı.

Evlerde ve eklentilerinde yapılan aramada, örgütsel içerikli kitap, 2 kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız silah, 87 fişek, 38 mermi, 31,67 gram esrar ve 18,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin telefonda şifreli konuşmalarında sentetik uyuşturucuyu "Metin", eroini ise "Erol" olarak kodladıkları belirlendi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Narkotik Muş Güncel Haberler

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