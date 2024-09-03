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Muş'ta 105 bin 900 öğrenciye ücretsiz ders kitabı dağıtılıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders kitapları ve yardımcı kaynak kitaplar, Muş'taki 727 okulda eğitim gören 105 bin 900 öğrenciye ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Bu çalışma, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve velilerin maddi yükünü hafifletmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Muş'ta 105 bin 900 öğrenciye ücretsiz ders kitabı dağıtılıyor

MUŞ - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak gönderilen ders kitapları ile yardımcı kaynak kitaplar, Muş'taki 727 okulda eğitim gören öğrencilere ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 727 okuldaki 105 bin 900 öğrenciye ulaştırılacak olan ders kitapları, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile hazırlandı. Eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde dağıtılan yardımcı kaynak kitaplar öğrencilerin eğitimine katkı sağlarken, velileri de büyük bir maddi yükten kurtarıyor.

Zafer Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Müdürlüğünün deposundan kamyonlara yüklenen kitaplar, en ücra köylere kadar götürülerek öğrencilere ulaştırılıyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtılacak kitapların yaklaşık 3 hafta önce Muş'a getirildiği belirterek, "Bakanlığın ücretsiz olarak gönderdiği ders kitapları, 9 Eylül'de bütün öğrencilerin masalarında hazır bulunacak. Bu çalışma geçmişe bakıldığında devrim niteliğinde bir çalışmadır. Firmalar bu kitapların dağıtımını en güzel şekilde yapmaktadırlar. 727 okulumuzda 105 bin 900 öğrencimiz 9 Eylül'de kitaplarıyla buluşacak. Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli bu yıl ilk defa uygulanacak. Bu model okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine uygulanacak. Kademeli bir şekilde ilerleyecek. Aynı zamanda öğretmenlerimizin kılavuz kitapları da mevcut. İnşallah etkin, verimli ve hoşgörü ortamı içerisinde çok iyi bir eğitim öğretim yılını geçiririz. Eğitim öğretim yılının başta ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. Bu kitaplar ilimizin en ücra köylerine kadar, bir öğrenci dahi olsa gönderilmekte ve öğrencilerimizle buluşturulmaktadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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