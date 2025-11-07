Haberler

Muş'ta 10 Kasım Anma Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Muş'ta Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yapılan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Avni Çakır, Atatürk'ün liderliğini ve mirasını vurgulayarak, Cumhuriyetin değerlerini yaşatmanın önemine dikkat çekti.

Muş'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Vali Avni Çakır, Atatürk'ün bıraktığı fikirlerin, eserlerin ve ideallerin ışığında geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kadim milletin bağrından çıktığını, ecdadından aldığı ilhamla istiklal mücadelesini zafere taşıyan büyük bir lider olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Vatan topraklarının dört bir yanı işgal altındayken, imkansızlıklar içinde dahi inancını yitirmemiş, milletiyle omuz omuza destansı bir mücadele vermiştir. Samsun'dan başlayan bağımsızlık yürüyüşü, Amasya'da 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' şiarıyla ete kemiğe bürünmüş, Erzurum ve Sivas kongreleriyle milli iradenin temeli atılmış, nihayetinde Ankara'da millet egemenliğine dayanan bir Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Atatürk'ün en büyük gücü, milletine olan güveni, en büyük dayanağı tarihinden aldığı ilham olmuştur. Asırlar boyu dünyaya adalet dağıtmış, ilimle, kültürle, ahlakla yoğrulmuş bir medeniyetin mirasçıları olduğumuzu bilerek, aziz milletimizin yeniden dirilişine öncülük etmiştir."

Atatürk'ün büyük bir devlet adamı olmanın ötesinde öğretmen, fikir önderi ve yol gösterici olduğunu ifade eden Çakır, "Atatürk'ü anmak, yalnızca geçmişi hatırlamak değil, onun gösterdiği yolda ilerleyerek çağdaş, üretken, güçlü bir Türkiye idealine sahip çıkmaktır. Her birimizin görevi, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek, gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmaktır." dedi.

Programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan kısa film gösterimi yapıldı, öğrenciler şiir okudu, türküler seslendirdi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
